Ксения Бородина похвасталась отдыхом в Европе: "Как прекрасно проснуться в Риме"

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографии из Италии.
Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* фото на фоне архитектурных красот Рима.
"Как прекрасно проснуться в Риме", — написала Ксения под снимком.
Бородину поддержала исполнительница Наталья Подольская.
"Любимый город", — написала певица под постом телеведущей.
Ранее Ксения Бородина встретилась со своими кумирами из турецкого сериала "Клюквенный щербет".
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