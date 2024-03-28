Ксения Бородина похвасталась отдыхом в Европе: "Как прекрасно проснуться в Риме"

Ксения Бородина показала фото из Рима

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографии из Италии.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной

Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* фото на фоне архитектурных красот Рима.

"Как прекрасно проснуться в Риме", — написала Ксения под снимком.

Бородину поддержала исполнительница Наталья Подольская.

"Любимый город", — написала певица под постом телеведущей.

Ранее Ксения Бородина встретилась со своими кумирами из турецкого сериала "Клюквенный щербет".

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