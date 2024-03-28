Подписчики атаковали Аллу Пугачёву после её нового заявления: "Не прошло и года"

Певица Алла Пугачёва объяснила своё молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле" и вызвала бурную реакцию подписчиков.
Народная артистка СССР опубликовала в Инстаграм* своё новое фото и отметила, что предпочитает скорбеть в душе, а не в социальных сетях.
Лаконичное заявление Примадонны спровоцировало интернет-пользователей, которые стали оставлять под постом Аллы Борисовны тысячи комментариев.
"Парад тех, кому Алла "неинтересна" и кому на неё "плевать", объявляю открытым";
"Крылья будут сзади гореть, а Алла будет петь";
"Не прошло и года. Все уже увидели, как она скорбит";
"Не, надо как Шаман, выпускать песню на следующий день";
"Написала Алла Борисовная в Инстаграм*";
"Как всегда права, Великая Алла", — писали интернет-пользователи под постом Пугачёвой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".