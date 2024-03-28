Подписчики атаковали Аллу Пугачёву после её нового заявления: "Не прошло и года"

Певица Алла Пугачёва объяснила своё молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле" и вызвала бурную реакцию подписчиков.

Народная артистка СССР опубликовала в Инстаграм* своё новое фото и отметила, что предпочитает скорбеть в душе, а не в социальных сетях.

Лаконичное заявление Примадонны спровоцировало интернет-пользователей, которые стали оставлять под постом Аллы Борисовны тысячи комментариев.

"Парад тех, кому Алла "неинтересна" и кому на неё "плевать", объявляю открытым";

"Крылья будут сзади гореть, а Алла будет петь";

"Не прошло и года. Все уже увидели, как она скорбит";

"Не, надо как Шаман, выпускать песню на следующий день";

"Написала Алла Борисовная в Инстаграм*";

"Как всегда права, Великая Алла", — писали интернет-пользователи под постом Пугачёвой.