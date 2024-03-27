Алла Пугачёва выразила солидарность с народом Центральной Азии после теракта

После теракта в "Крокусе" певица Манижа высказала свою озабоченность ужесточением миграционной политики в России, особенно в отношении жителей Центральной Азии.
В комментариях под ее роликом в социальных сетях отметилась Алла Пугачева, выразив солидарность с народом Таджикистана словами "Прости!!!". Манижа в ответ призналась в любви к Примадонне.
Некоторые пользователи сети остались удивлены, что Пугачева не выразила соболезнования жертвам теракта или жителям обстрелянного Белгорода, но решила высказать свое мнение в данной ситуации.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.