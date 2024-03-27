Алла Пугачёва выразила солидарность с народом Центральной Азии после теракта

Алла Пугачёва извинилась перед таджиками: "Прости!!"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После теракта в "Крокусе" певица Манижа высказала свою озабоченность ужесточением миграционной политики в России, особенно в отношении жителей Центральной Азии.

Фото: Wikipedia by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0

В комментариях под ее роликом в социальных сетях отметилась Алла Пугачева, выразив солидарность с народом Таджикистана словами "Прости!!!". Манижа в ответ призналась в любви к Примадонне.

Некоторые пользователи сети остались удивлены, что Пугачева не выразила соболезнования жертвам теракта или жителям обстрелянного Белгорода, но решила высказать свое мнение в данной ситуации.