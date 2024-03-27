Шоумен Стас Барецкий: "Пугачёва собирается вернуться в Россию и сделать заявление в поддержку страны""

Шоумен Стас Барецкий сообщил, что Алла Пугачева намерена вернуться в Россию и сделать заявление в поддержку страны.
В беседе с News. ru он выразил уверенность, что Пугачева не будет извиняться стоя на коленях, но скорее всего сделает заявления в поддержку народа и возможно власти.
"Она это сделает, потому что в связи с последними событиями все понимают, что наш народ страдает и борется со всякой нечистью. Алла Борисовна, как человек, любящий страну, скажет об этом. Скорее всего, извинится, чтобы вернуться в Россию", — рассказал шоумен.
Барецкий также признал, что последние заявления Пугачевой вызывают его раздражение, и он не понимает их цели.
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