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Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта

Поклонница "Пикника" призналась, что опасалась приходить на концерт группы в Санкт-Петербурге

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Шоу-бизнес

Одна из зрительниц петербургского концерта группа "Пикник" рассказала о своих опасениях по поводу посещения мероприятия.

Поклонница "Пикника" призналась, что опасалась приходить на концерт группы в Санкт-Петербурге
Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Фанатка группы "Пикник" призналась, что боялась идти на концерт музыкального коллектива в Петербурге, однако она сумела перебороть свой страх. Женщина отбросила все сомнения и решила посетить мероприятие, чобы почувствовать единение с народом.

"Мне было, конечно, страшновато, но я решила, что не должна поддаваться панике и каким-то паническим настроениям. должна пойти и доказать всем, что мы ничего не боимся, мы все вместе, мы едины и нас не победить", — цитирует слова зрительницы "Осторожно Media".

Ранее сообщалось, что, несмотря на теракт в "Крокус Сити Холле", билеты на концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге 27 марта были все раскуплены.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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