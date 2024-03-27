Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта

Поклонница "Пикника" призналась, что опасалась приходить на концерт группы в Санкт-Петербурге

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Одна из зрительниц петербургского концерта группа "Пикник" рассказала о своих опасениях по поводу посещения мероприятия.

Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Фанатка группы "Пикник" призналась, что боялась идти на концерт музыкального коллектива в Петербурге, однако она сумела перебороть свой страх. Женщина отбросила все сомнения и решила посетить мероприятие, чобы почувствовать единение с народом.

"Мне было, конечно, страшновато, но я решила, что не должна поддаваться панике и каким-то паническим настроениям. должна пойти и доказать всем, что мы ничего не боимся, мы все вместе, мы едины и нас не победить", — цитирует слова зрительницы "Осторожно Media".

Ранее сообщалось, что, несмотря на теракт в "Крокус Сити Холле", билеты на концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге 27 марта были все раскуплены.