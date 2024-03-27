Рэпера P Diddy подозревают в преступлениях, связанных с насилием и торговлей людьми, и сегодня в его доме прошли обыски.
Удивительно, что в связи с этими событиями в дело внезапно засветилось имя Принца Гарри, однако он не является обвиняемым или подозреваемым.
Обвинения утверждают, что дружба Принца Гарри с P Diddy могла способствовать улучшению репутации рэпера и привлечению потенциальных жертв. Эти обвинения вызвали скандал, и известно, что Меган Маркл уже готовится поднять этот вопрос со своим супругом.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.