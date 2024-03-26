Арнольд Шварценеггер удивил поклонников новой операцией на сердце

Арнольд Шварценеггер перенес четвертую операцию на сердце

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Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер признался, что неделю назад перенес четвертую операцию на сердце после осложнений от предыдущей.

Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В результате операции ему был установлен кардиостимулятор. Шварценеггер поделился этой информацией в своем подкасте Arnold's Pump Club, отметив, что это уже четвертая операция в связи с генетической проблемой сердца, с которой он столкнулся 26 лет назад.