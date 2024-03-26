Арнольд Шварценеггер удивил поклонников новой операцией на сердце

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер признался, что неделю назад перенес четвертую операцию на сердце после осложнений от предыдущей.
В результате операции ему был установлен кардиостимулятор. Шварценеггер поделился этой информацией в своем подкасте Arnold's Pump Club, отметив, что это уже четвертая операция в связи с генетической проблемой сердца, с которой он столкнулся 26 лет назад.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.