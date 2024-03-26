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Шоумен Александр Ревва высказался о теракте в "Крокусе": всегда была усилена охрана

Шоумен Александр Ревва высказался о теракте в Крокус Сити Холле: охрана была не вооружена

0:38
Шоу-бизнес

Певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, высказался об охране Крокус Сити Холла.

Шоумен Александр Ревва высказался о теракте в Крокус Сити Холле: охрана была не вооружена
Фото: ВК-аккаунт Александра Реввы

Ревва считает, что охрана концертной площадки нуждается в усилении.

"Всегда на концертах была усиленная охрана, но как в этот раз получилось в "Крокусе", — сказал шоумен.

Он отметил, что Крокус Сити Холл является самой комфортной площадкой для выступающих артистов.

Ревва констатировал, что охрана концертного зала была не вооружена "по каким-то определённым законам".

Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала меры безопасности на концерте группы "Пикник".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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