Шоумен Александр Ревва высказался о теракте в "Крокусе": всегда была усилена охрана

Певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, высказался об охране Крокус Сити Холла.
Ревва считает, что охрана концертной площадки нуждается в усилении.
"Всегда на концертах была усиленная охрана, но как в этот раз получилось в "Крокусе", — сказал шоумен.
Он отметил, что Крокус Сити Холл является самой комфортной площадкой для выступающих артистов.
Ревва констатировал, что охрана концертного зала была не вооружена "по каким-то определённым законам".
Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала меры безопасности на концерте группы "Пикник".
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