Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом

Ким Кардашьян рассталась с футболистом, который младше нее на 12 лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бизнесвумен, звезда реалити-проекта Ким Кардашьян разорвала отношения с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим.

Фото: youtube.com by канал Jay Shetty Podcast is licensed under public domain

Ким и ее избранник предпочитали не скрывать отношений и даже появлялись вместе на светских мероприятиях. Так, они посетили вечеринку перед церемонией вручения премии "Грэмми" и были на вечеринке Vanity Fair после "Оскара".

Инсайдер из окружения Ким сообщил, что роман знаменитостей подошел к концу, и в настоящее время 43-летняя Кардашьян снова одинока.

Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от рэпера Канье Уэста — 10-летнюю Норт, восьмилетнего Сента, шестилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма.

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