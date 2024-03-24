Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом

Бизнесвумен, звезда реалити-проекта Ким Кардашьян разорвала отношения с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим.
Ким и ее избранник предпочитали не скрывать отношений и даже появлялись вместе на светских мероприятиях. Так, они посетили вечеринку перед церемонией вручения премии "Грэмми" и были на вечеринке Vanity Fair после "Оскара".
Инсайдер из окружения Ким сообщил, что роман знаменитостей подошел к концу, и в настоящее время 43-летняя Кардашьян снова одинока.
Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от рэпера Канье Уэста — 10-летнюю Норт, восьмилетнего Сента, шестилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма.
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