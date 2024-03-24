Стало известно о состоянии здоровья, борющегося с раком короля Великобритании Карла III

Принцесса Евгения заявила, что у сражающегося с раком Карла III все хорошо

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Евгения, племянница короля Карла III посетила одно из благотворительных мероприятий, приуроченных к предстоящей католической Пасхе, и ответила на вопрос журналистов о состоянии здоровья дяди.

Фото: youtube.com by канал The Telegrph is licensed under public domain

Представители СМИ озабочены самочувствием короля на фоне объявления новости об обнаруженном у него раке "неопознанной формы".

"Спасибо за вопрос. У него все хорошо", — заявила 33-летняя Евгения.

При этом поклонники британской монашеской семьи считают, что самочувствие короля не так уж и в порядке — скорее он пытается сделать вид, что лечение помогает. На самом деле, он появляется на общественных мероприятиях только для того, чтобы журналисты смогли сделать фото — но он не выступает публично и не выезжает за пределы города.

Известно также, что король отказался от традиционных методов лечения онкологии и предпочел альтернативную медицину.

Ранее Сергей Лазарев заявил о своей утрате на фоне трагедии в "Крокусе".