Стало известно о состоянии здоровья, борющегося с раком короля Великобритании Карла III

Принцесса Евгения, племянница короля Карла III посетила одно из благотворительных мероприятий, приуроченных к предстоящей католической Пасхе, и ответила на вопрос журналистов о состоянии здоровья дяди.
Представители СМИ озабочены самочувствием короля на фоне объявления новости об обнаруженном у него раке "неопознанной формы".
"Спасибо за вопрос. У него все хорошо", — заявила 33-летняя Евгения.
При этом поклонники британской монашеской семьи считают, что самочувствие короля не так уж и в порядке — скорее он пытается сделать вид, что лечение помогает. На самом деле, он появляется на общественных мероприятиях только для того, чтобы журналисты смогли сделать фото — но он не выступает публично и не выезжает за пределы города.
Известно также, что король отказался от традиционных методов лечения онкологии и предпочел альтернативную медицину.
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