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"Два дня слезы градом": Лазарев на фоне сгоревшего "Крокуса" рассказал о личной трагедии

Сергей Лазарев почтил память отца и брата на фоне трагедии в "Крокусе"

1:11
Шоу-бизнес

Российский певец Сергей Лазарев в своем блоге рассказал, что в один и тот же день с разницей в два года похоронил двух близких людей — отца и брата. Своей болью от утраты он поделился на фоне случившейся трагедии в "Крокус Сити Холле".

Сергей Лазарев почтил память отца и брата на фоне трагедии в "Крокусе"
Фото: youtube.com by канал Сергей Лазарев is licensed under public domain

Он объяснил, что брата Паши нет в живых уже девять лет, а отца не стало семь лет назад.

"Они ушли с разницей в один день, но папа через 2 года… Сегодня день траура по погибшим в ужасной трагедии в "Крокусе". Дождь льет стеной, 2 дня слезы градом. Берегите себя и близких! И умоляю, делайте добро! От нас зависит, каким будет мир вокруг! Сейте добро, а не раздор!" — призвал Сергей.

Брат Сергея несколько раз сидел в тюрьме за мошенничество и хранение запрещенных веществ. Когда он попал в ДТП, то отказался от госпитализации — в итоге ему диагностировали обширное кровоизлияние и заражение крови, но было уже очень поздно.

Отец братьев ушел из жизни спустя два года после смерти старшего сына.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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