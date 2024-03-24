Карл III впервые высказался о Кейт Миддлтон, после ее признания в онкозаболевании

Страдающий от рака Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон после ее официального видеообращения

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Принцесса Уэльская обратилась к нации.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Король Великобритании Карл III гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая публично заявила о борьбе с раком. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

Супруга принца Уильяма в пятницу выступила с видеообращением, в котором призналась, что после операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. В настоящее время она проходит химиотерапию.

"Король Карл III очень гордится Кейт и ее смелостью в этой ситуации", — цитирует издание заявление монарха.

При этом король и его супруга Камилла будут поддерживать свою семью в это трудное время. Стоит отметить, что и у Карла III диагностировали онкологическое заболевание в феврале текущего года после операции.

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