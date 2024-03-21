Отец Зепюр Брутян и по совместительству тесть Павла Прилучного предстанет перед судом за незаконную деятельность.
Как сообщает "СтарХит", отца Зепюр Брутян, 57-летнего Аршака Брутяна, обвиняют в организации незаконного игрового бизнеса. Мужчине может грозить тюремный срок за то, что он с подельниками открыл нелегального казино в Рязанском районе столицы. За такое деяние УК предусматривает наказание сроком до 6 лет. В данный момент уголовного дела ещё нет, ведётся разбирательство.
"Восемь игровых автоматов находились в обычной квартире на шестом этаже многоэтажки на улице 1-й Новокузьминской", — цитирует слова источника издание.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный устроил для дочери праздник в честь дня рождения, на который не пригласил бывшую жену Агату Муцениеце.
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