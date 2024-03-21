Тесть Павла Прилучного задержан в столице — ему грозит шесть лет тюрьмы

Тестя Павла Прилучного могут посадить в тюрьму на 6 лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Зепюр Брутян и по совместительству тесть Павла Прилучного предстанет перед судом за незаконную деятельность.

Фото: ВК-аккаунт Прилучного

Как сообщает "СтарХит", отца Зепюр Брутян, 57-летнего Аршака Брутяна, обвиняют в организации незаконного игрового бизнеса. Мужчине может грозить тюремный срок за то, что он с подельниками открыл нелегального казино в Рязанском районе столицы. За такое деяние УК предусматривает наказание сроком до 6 лет. В данный момент уголовного дела ещё нет, ведётся разбирательство.

"Восемь игровых автоматов находились в обычной квартире на шестом этаже многоэтажки на улице 1-й Новокузьминской", — цитирует слова источника издание.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный устроил для дочери праздник в честь дня рождения, на который не пригласил бывшую жену Агату Муцениеце.