Эмили Ратаковски шокировала общественность: что она сделала со своим помолвочным кольцом после развода?

Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода

0:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски, после развода с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом два года назад, решила переделать свое помолвочное кольцо, а не выбрасывать его.

Фото: Wikipedia by Drifta Beatz is licensed under CC BY-SA 2.0

Модель отнесла украшение ювелиру, который превратил его в два "разводных" колечка.

Результатом она похвасталась в соцсетях.