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Эмили Ратаковски шокировала общественность: что она сделала со своим помолвочным кольцом после развода?

Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода

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Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски, после развода с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом два года назад, решила переделать свое помолвочное кольцо, а не выбрасывать его.

Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Фото: Wikipedia by Drifta Beatz is licensed under CC BY-SA 2.0

Модель отнесла украшение ювелиру, который превратил его в два "разводных" колечка.

Результатом она похвасталась в соцсетях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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