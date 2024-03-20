Филипп Киркоров объявил себя преемником Валерия Леонтьева

Киркоров назвал себя преемником Леонтьева

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Филипп Киркоров объяснил, что продолжит дело Валерия Леонтьева, который заявил о завершении своей сценической карьеры в 75-летний юбилей.

Фото: ВК-аккаунт Леонтьева

Киркоров рассказал, что встретился с приехавшим в Россию из США Леонтьевым. Король российской эсттрады отметил, что певец находится в отличной форме и продолжает оставаться артистом экстра-класса.

Филипп Бедросович объяснил, что считает Леонтьева своим учителем, а сам Леонтьев считает его своим преемником.

Интернет-пользователи заявили, что ждут от Киркорова выступлений в майке-сеточке и кожаных трусах.