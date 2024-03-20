Филипп Киркоров объявил себя преемником Валерия Леонтьева

Филипп Киркоров объяснил, что продолжит дело Валерия Леонтьева, который заявил о завершении своей сценической карьеры в 75-летний юбилей.
Киркоров рассказал, что встретился с приехавшим в Россию из США Леонтьевым. Король российской эсттрады отметил, что певец находится в отличной форме и продолжает оставаться артистом экстра-класса.
Филипп Бедросович объяснил, что считает Леонтьева своим учителем, а сам Леонтьев считает его своим преемником.
Интернет-пользователи заявили, что ждут от Киркорова выступлений в майке-сеточке и кожаных трусах.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.