Валерий Леонтьев объяснил причину своего ухода со сцены: жанр не терпит дряхлости

75-летний певец Валерий Леонтьев рассказал, что заставило его распрощаться с концертами.
Исполнитель хита "Казанова" прибыл в Москву из США, где проживает в последнее время, и рассказал, что уходит со сцены
"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости", — сказал народный артист России.
Леонтьев напомнил, что устраивал большое представление в честь своего 70-летнего юбилея в Кремле. Он отметил, что не стал выколачивать из зрителей деньги на прощальных турах.
"Без соплей и слёз", — объяснил артист.
Ранее Валерия Леонтьева возмутило то, что сначала его концерты объявляются, а потом отменяются.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман