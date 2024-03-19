Валерий Леонтьев объяснил причину своего ухода со сцены: жанр не терпит дряхлости

Леонтьев заявил о завершении сценической карьеры: "Без соплей и слёз"

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75-летний певец Валерий Леонтьев рассказал, что заставило его распрощаться с концертами.

Фото: ВК-аккаунт Валерия Леонтьева

Исполнитель хита "Казанова" прибыл в Москву из США, где проживает в последнее время, и рассказал, что уходит со сцены

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости", — сказал народный артист России.

Леонтьев напомнил, что устраивал большое представление в честь своего 70-летнего юбилея в Кремле. Он отметил, что не стал выколачивать из зрителей деньги на прощальных турах.

"Без соплей и слёз", — объяснил артист.

Ранее Валерия Леонтьева возмутило то, что сначала его концерты объявляются, а потом отменяются.