Валерий Леонтьев назвал провокацией слухи о том, что он ждёт окончания СВО

Певец Валерий Леонтьев возмущён тем, что его концерты сначала анонсируются, а потом отменяются.
Валерий Леонтьев призвал не верить слухам о том, что он якобы ждёт окончания СВО, чтобы возобновить гастроли по России.
"Я никогда на декларировал ничего подобного, это провокация", — цитирует слова 74-летнего артиста "Московский комсомелец".
Не нравится певцу и то, что кто-то вводит в заблуждение зрителей, объявляя о несуществующих концертах, а затем заявляя об их отмене.
"Получается, ты можешь объявить в Магадане концерт Селин Дион, к примеру, а потом его отменить? И тебе за это ничего на будет? Бедная публика! — выразил своё негодование Леонтьев.
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