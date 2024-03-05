Валерий Леонтьев назвал провокацией слухи о том, что он ждёт окончания СВО

Валерий Леонтьев высказался об отмене своих мифических концертов

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев возмущён тем, что его концерты сначала анонсируются, а потом отменяются.

Фото: ВК-аккаунт Леонтьева

Валерий Леонтьев призвал не верить слухам о том, что он якобы ждёт окончания СВО, чтобы возобновить гастроли по России.

"Я никогда на декларировал ничего подобного, это провокация", — цитирует слова 74-летнего артиста "Московский комсомелец".

Не нравится певцу и то, что кто-то вводит в заблуждение зрителей, объявляя о несуществующих концертах, а затем заявляя об их отмене.

"Получается, ты можешь объявить в Магадане концерт Селин Дион, к примеру, а потом его отменить? И тебе за это ничего на будет? Бедная публика! — выразил своё негодование Леонтьев.