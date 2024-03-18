С Никиты Джигурды московский суд взыскал 500 тысяч рублей

Московский суд взыскал с Никиты Джигурды и Марины Анисиной полмиллиона рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёра Никиту Джигурду и его жену фигуристку Марину Анисину суд обязал выплатить полмиллиона рублей.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Джигурды

Суд в Москве взыскал с шоумена Никиты Джигурды и Марины Анисиной 500 тысяч рублей. Детали судебного процесса держатся в тайне. Истцом по делу выступила некто Светлана Романова.

Ранее Анисина высказалась об отношениях с Джигурдой после скандала с Анастасией Волочковой.



Как сообщает "Вечерняя Москва", в 2022 году Кунцевский районный суд удовлетворил иск Романовой о признании права собственности на квартиру покойной Людмилы Барташ в порядке наследования по закону, которую та завещала звёздной паре.

Исковые требования подразумевают выплату "расходов на оплату юридических услуг".

Людмила Браташ, которая умерла в 2016 году, тесно дружила с Джигурдой и Анисиной. Женщина была крёстной матерью младшего сына спортсменки.