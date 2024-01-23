Фигуристка Анисина призналась, что любит Джигурду, несмотря на видео с Волочковой

Анисина высказалась об отношениях с Джигурдой после скандала

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Фигуристка Марина Анисина выразила свою любовь к мужу Никите Джигурде в своем Instagram*, несмотря на скандал с видео, на котором актер Андрей Волочков танцует с Джигурдой.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигурды

В комментарии к инциденту, Анисина подчеркнула, что она продолжает ценить и любить своего мужа, несмотря на его поступки. Видео Волочковой, на котором Джигурда проявляет провокационное поведение, вызвало обширное обсуждение в сети, и после этого Волочкова заявила, что больше не сможет считать Джигурду своим другом.



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