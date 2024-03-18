Актёр Станислав Садальский высказался о фильме "Онегин": имитация смысла

Садальский обратил внимание на новый фильм "Онегин"

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Станислав Садальский поделился экспертной рецензией на фильм 2024 года "Онегин".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" порекомендовал анализ экранизации романа Алексанадр Пушкина "Евгений Онегин". Разбор фильма провели кандидат исторических наук и заслуженный деятель искусств РФ Александр Кибовский и военный историк Григорий Пернавский.

Свою публикацию Садальский озаглавил словами: "Онегин — имитация смысла".

"Онегин" — российский художественный фильм 2024 года режиссёра Сарика Андреасяна. Картина за первые выходные собрала в прокате более 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фильм "Мастер и Маргарита" собрал более 1,5 млрд рублей в кинопрокате.