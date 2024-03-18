Актёр Станислав Садальский высказался о фильме "Онегин": имитация смысла

Станислав Садальский поделился экспертной рецензией на фильм 2024 года "Онегин".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" порекомендовал анализ экранизации романа Алексанадр Пушкина "Евгений Онегин". Разбор фильма провели кандидат исторических наук и заслуженный деятель искусств РФ Александр Кибовский и военный историк Григорий Пернавский.
Свою публикацию Садальский озаглавил словами: "Онегин — имитация смысла".
"Онегин" — российский художественный фильм 2024 года режиссёра Сарика Андреасяна. Картина за первые выходные собрала в прокате более 125 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что фильм "Мастер и Маргарита" собрал более 1,5 млрд рублей в кинопрокате.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.