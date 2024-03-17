Милош Бикович показал семейную идиллию с женой и сыном

Милош Бикович сфотографировался с женой и сыном

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сербская модель и юристка Ивана Малич в своем блоге поделилась редким романтическим кадром с актёром Милошем Биковичем и их новорожденным сыном.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Иваны Малич в инстаграм is licensed under public domain

Возлюбленные сфотографировались во время прогулки с ребенком. Они поцеловались, пока их малыш спал в коляске.

Российско-сербский артист выбрал для выхода серое худи, пальто, черные джинсы, ботинки, зеленую кепку и солнцезащитные очки, а Ивана предпочла белое пальто и солнцезащитные очки.

Милош Бикович и Ивана Малич начали встречаться в 2022 году. В апреле 2023 года актер представил избранницу как свою невесту, а в сентябре они оба сообщили о грядущем пополнении в семье.

В декабре прошлого года коллега актера Иван Охлобыстин, с которым они вместе работали над фильмами "Холоп" и "Холоп 2" заявил журналистам, что у Биковича прекрасная жена, тем самым подтвердив новый семейный статус артиста.

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