"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу

Народный артист РФ Филипп Киркоров пришел на церемонию вручения премии "Виктория" в компании певицы Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова). Об этом пишет NEWS.RU.
Во время поездки музыканта в ДНР девушка пригласила его в гости.
"Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке. И оттуда этот талант я привез сюда в Москву. Точнее, меня Марго пригласила к себе домой в Макеевку, — вспомнил Киркоров.
Он также рассказал, что поделился с певицей впечатлениями от поездки в Китай, а девушка решила перевести его песню "Зайка моя" на китайский язык. В итоге композиция покорила китайцев благодаря тому, что завирусилась в TikTok.
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