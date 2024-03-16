"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу

Филипп Киркоров появился на премии "Виктория" с певицей Margo из Макеевки

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров пришел на церемонию вручения премии "Виктория" в компании певицы Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова). Об этом пишет NEWS.RU.

Фото: ntv.ru by шоу Звезды is licensed under public domain

Во время поездки музыканта в ДНР девушка пригласила его в гости.

"Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке. И оттуда этот талант я привез сюда в Москву. Точнее, меня Марго пригласила к себе домой в Макеевку, — вспомнил Киркоров.

Он также рассказал, что поделился с певицей впечатлениями от поездки в Китай, а девушка решила перевести его песню "Зайка моя" на китайский язык. В итоге композиция покорила китайцев благодаря тому, что завирусилась в TikTok.

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