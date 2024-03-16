Как выглядит блогер Дава, который недавно отметил свое 31-летие

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в своем блоге показал, как провел и с кем отметил свой день рождения. 16 марта ему исполнился 31 год.
По традиции он сам себя поздравил в соцсетях и в шутку отметил, что ему снова 18.
Также Дава подчеркнул, что очень счастлив, так как его окружают родные и близкие люди.
"Спасибо этой жизни за то, что наградила меня такими людьми. Если красота в глазах смотрящего, то мне сейчас красивее всего", — написал Дава, поблагодарив всех за поздравления.
Подписчики предположили, что возлюбленная блогера певица Мари Краймбрери, с которой он недавно возобновил отношения, стоит за кадром. Но другие напомнили, что у артистки в этот день концерт. Таким образом Дава отметил свой праздник в компании родных — мамы, папы и младший братик.
Ранее Анна Asti впервые появилась на светском мероприятии после скандала из-за "голой" вечеринки.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.