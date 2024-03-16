Как выглядит блогер Дава, который недавно отметил свое 31-летие

Возобновивший отношения с Краймбрери блогер Дава отметил свое 31-летие

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в своем блоге показал, как провел и с кем отметил свой день рождения. 16 марта ему исполнился 31 год.

Фото: youtube.com by канал DAVA is licensed under public domain

По традиции он сам себя поздравил в соцсетях и в шутку отметил, что ему снова 18.

Также Дава подчеркнул, что очень счастлив, так как его окружают родные и близкие люди.

"Спасибо этой жизни за то, что наградила меня такими людьми. Если красота в глазах смотрящего, то мне сейчас красивее всего", — написал Дава, поблагодарив всех за поздравления.

Подписчики предположили, что возлюбленная блогера певица Мари Краймбрери, с которой он недавно возобновил отношения, стоит за кадром. Но другие напомнили, что у артистки в этот день концерт. Таким образом Дава отметил свой праздник в компании родных — мамы, папы и младший братик.

Ранее Анна Asti впервые появилась на светском мероприятии после скандала из-за "голой" вечеринки.