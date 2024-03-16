Анна Asti вернулась к светской жизни после отмены из-за "голой" вечеринки

Анна Asti появилась на светском мероприятии впервые после скандала с "голой" вечеринкой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) появилась на премии "Виктория". Выход на светском мероприятии стал первым после скандала на "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Фото: youtube.com by канал Anna Asti is licensed under public domain

Как пишет Telegram-канал Super, артистка выбрала черное-белое платье с лифом с пайетками и юбкой с разрезом. Несмотря на операции на ногах, певицы предпочла белые туфли на платформе и высоких каблуках. Ей выпрямили волосы и сделали макияж с вечерним макияжем.

Известно, что после скандала из-за участия в "голой" вечеринке Анна Asti потеряла около 13 миллионов рублей из-за отмены новогодних корпоративов. Как сообщила сама артистка, в январе у нее прошла запланированная операция на ногах, после которой она отправилась на отдых и восстановление.

Ранее певица Алекса обиделась на сравнение с Полиной Гагариной.