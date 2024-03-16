"Я уникальна": Алекса вышла из себя из-за сравнения с Гагариной

Алекса обиделась на сравнение с Полиной Гагариной, которую тренировал ее муж

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница "Фабрики звезд", певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) планирует вернуться на большую сцену после многолетнего перерыва. В соцсетях ее сравнили с Полиной Гагариной, но ее такие слова задели.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Алекса на фоне грандиозных планов решила активнее делиться с подписчиками творческими планами. Один из поклонников указал на внешнее сходство певицы с Полиной Гагариной.

"Я — это я! И я уникальна, не подражаю другим…" — оскорбилась 35-летняя исполнительница.

Алекса недавно официально стала женой фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который по иронии судьбы помогал Полине Гагариной строить тело мечты.

Алекса и ее супруг вместе уже около пяти лет, вместе они воспитывают дочь Адриану.

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