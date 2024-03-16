Стало известно, чему россияне могут научиться у Ольги Бузовой

Экс-участник популярного телепроекта "Дом-2" на ТНТ Степан Меньщиков в беседе с Lady. Mail.ru заявил, что телеведущая и певица Ольга Бузова представляет собой "хрестоматийный пример" того, как люди справляются с хейтом.
Он напомнил, что в свое время над ней все смеялись и хохотали, вставляли палки в колеса, а теперь уже ходят перед ней на задних лапках.
Меньщиков уверен, что у Бузовой отсутствует звездная болезнь, а российской молодежи есть чему поучиться у телезвезды.
"Феномен Ольги Бузовой в ее целеустремленности и трудолюбии. Не зря говорят, что терпение и труд все перетрут", — подчеркнул Степан.
В заключение он отметил, что те, кто высказывается о Бузовой плохо, скорее всего ей завидуют.
Ранее Александр Ширвиндт сделал неожиданное заявление перед смертью.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.