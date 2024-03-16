Стало известно, чему россияне могут научиться у Ольги Бузовой

Степан Меньщиков из "Дома-2" назвал Ольгу Бузову примером для молодежи

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участник популярного телепроекта "Дом-2" на ТНТ Степан Меньщиков в беседе с Lady. Mail.ru заявил, что телеведущая и певица Ольга Бузова представляет собой "хрестоматийный пример" того, как люди справляются с хейтом.

Фото: youtube.com by канал ТНТ is licensed under public domain

Он напомнил, что в свое время над ней все смеялись и хохотали, вставляли палки в колеса, а теперь уже ходят перед ней на задних лапках.

Меньщиков уверен, что у Бузовой отсутствует звездная болезнь, а российской молодежи есть чему поучиться у телезвезды.

"Феномен Ольги Бузовой в ее целеустремленности и трудолюбии. Не зря говорят, что терпение и труд все перетрут", — подчеркнул Степан.

В заключение он отметил, что те, кто высказывается о Бузовой плохо, скорее всего ей завидуют.

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