Ширвиндт перед смертью высказался про российскую элиту

Ширвиндт незадолго до смерти сделал заявление об элите России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Незадолго до своей смерти народный артист РФ Александр Ширвиндт в беседе с "МК" прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости формирования новой элиты в стране.

Фото: youtube.com by канал Александр БЕЛАНОВ. #КУЛЬТУРНЫЙ_КОД is licensed under public domain

Ширвиндт заявил, что не может сказать точно, кто мог бы составить основу будущей страны, так как сам находится "в элите позапрошлого века".

"Могу ошибаться в вопросах нынешней элиты России", — заявил артист.

Также он в своей привычной иронизирующей манере тогда решил поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за допинг с международных соревнований. Он заявил, что многие мечтают и платят большие деньги за мировую популярность, а ей она досталась просто так.

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