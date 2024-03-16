Ширвиндт перед смертью высказался про российскую элиту

Незадолго до своей смерти народный артист РФ Александр Ширвиндт в беседе с "МК" прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости формирования новой элиты в стране.
Ширвиндт заявил, что не может сказать точно, кто мог бы составить основу будущей страны, так как сам находится "в элите позапрошлого века".
"Могу ошибаться в вопросах нынешней элиты России", — заявил артист.
Также он в своей привычной иронизирующей манере тогда решил поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за допинг с международных соревнований. Он заявил, что многие мечтают и платят большие деньги за мировую популярность, а ей она досталась просто так.
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