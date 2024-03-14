Певица Лолита Милявская высказалась об условиях её возвращения на сцену

Лолита Милявская высказалась о своих творческих амбициях

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, от чего зависит её возвращение на сцену.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Ставшая одной из ведущих церемонии "Муз-ТВ" Милявская не питает иллюзий по поводу возобновления концертной деятельности. Возращение на экраны ТВ не означает для неё разрешение на проведение концертов.

"Мои творческие амбиции все равно зависят от вашего уровня принятия в том числе и меня", — объяснила звезда.

Лолита рассказала, что её увлекло занятие садоводством. Она шутит, что готова оказывать услуги по обрезке садовых кустов своим коллегам.

"Полагаюсь на Господа Бога. Если у него есть планы на меня — значит я обязательно вернусь", — цитирует слова Лолиты сайт "Страсти".

Ранее Милявская заявила, что не платит зарплату коллективу уже 2,5 месяца.