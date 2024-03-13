Милявская пожаловалась, что не платит зарплату коллективу уже 2,5 месяца

Лолита заявила, что не платит зарплату своим музыкантам уже 2,5 месяца

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская объяснила, какие материальные убытки потерпела из-за отмены своих концертов после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Лолита рассказала, что уже больше двух месяцев не платит зарплату своему музыкальному коллективу. Она отметила, что страдают в первую очередь члены её команды, однако они не спешат искать новую работу, надеясь на продолжение сотрудничества со звездой.

Артистка объяснила, что её заботит будущее её семьи. Она задумалась над тем, чтобы выделять в месяц определённую сумму денег, чтобы её родные не страдали от её безработности.

13 марта Лолита впервые после скандала с "голой вечеринкой" вышла в свет. Ей предложили стать одной из ведущих "Премии МУЗ-ТВ".