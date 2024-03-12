Тайны Голливуда раскрыты: Шэрон Стоун рассказала, как продюсер настаивал на интиме между актёрами

Шэрон Стоун вновь вызвала шок своим откровением, утверждая, что продюсер фильма "Щепка" Роберт Эванс настаивал на том, чтобы она занималась сексом с коллегой Уильямом Болдуином для создания "химии" на экране.
Актриса не понимала логики подобного предложения, считая, что если коллега не справляется с ролью, его следует заменить, а не прибегать к таким методам.
Ранее сообщалось, что Сын Тины Канделаки демонстративно покинул "Новую Фабрику звёзд".
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.