Тайны Голливуда раскрыты: Шэрон Стоун рассказала, как продюсер настаивал на интиме между актёрами

Продюсер Шэрон Стоун уговаривал актрису заняться сексом с коллегой ради "химии" на экране

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шэрон Стоун вновь вызвала шок своим откровением, утверждая, что продюсер фильма "Щепка" Роберт Эванс настаивал на том, чтобы она занималась сексом с коллегой Уильямом Болдуином для создания "химии" на экране.

Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Актриса не понимала логики подобного предложения, считая, что если коллега не справляется с ролью, его следует заменить, а не прибегать к таким методам.

Ранее сообщалось, что Сын Тины Канделаки демонстративно покинул "Новую Фабрику звёзд".