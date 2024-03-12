Тайны Голливуда раскрыты: Шэрон Стоун рассказала, как продюсер настаивал на интиме между актёрами

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Продюсер Шэрон Стоун уговаривал актрису заняться сексом с коллегой ради "химии" на экране

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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун вновь вызвала шок своим откровением, утверждая, что продюсер фильма "Щепка" Роберт Эванс настаивал на том, чтобы она занималась сексом с коллегой Уильямом Болдуином для создания "химии" на экране.

Продюсер Шэрон Стоун уговаривал актрису заняться сексом с коллегой ради "химии" на экране
Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Актриса не понимала логики подобного предложения, считая, что если коллега не справляется с ролью, его следует заменить, а не прибегать к таким методам.

Ранее сообщалось, что Сын Тины Канделаки демонстративно покинул "Новую Фабрику звёзд".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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