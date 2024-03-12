"Он знает что": Киркоров намекнул на ссору с рэпером Давой

Киркоров сравнил блогера Даву с пираньей в эфире шоу "Маска"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров пригрозил блогеру Давиду Манукяну (Даве) возможным вылетом с проекта "Маска".

Фото: youtube.com by канал DAVA is licensed under public domain

В прошедшем в воскресенье выпуске певица Валерия предположила, что под маской Акулы может скрываться блогер Дава. Такой вывод она сделала на основе его танцев, хорошей физической формы и собственным самомнением.

При этом Филипп Киркоров заявил, что если это действительно он, то он "первым сольет" его из шоу. На вопрос, что между ними произошло, певец заявил: "Он знает что".

"Какая он акула? Пиранья!" — заявил артист.

Давид Манукян смог прославиться в результате своего романа с певицей Ольгой Бузовой, однако спустя два года они расстались. Артистка обвинила блогера в рукоприкладстве и оскорблениях. Известно, что сейчас мужчина встречается с певицей Мари Краймбрери.

Ранее Артем Качер объяснил, зачем приставал к Настасье Самбурской на шоу "Маска".