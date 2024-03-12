"Он знает что": Киркоров намекнул на ссору с рэпером Давой

Народный артист России Филипп Киркоров пригрозил блогеру Давиду Манукяну (Даве) возможным вылетом с проекта "Маска".
В прошедшем в воскресенье выпуске певица Валерия предположила, что под маской Акулы может скрываться блогер Дава. Такой вывод она сделала на основе его танцев, хорошей физической формы и собственным самомнением.
При этом Филипп Киркоров заявил, что если это действительно он, то он "первым сольет" его из шоу. На вопрос, что между ними произошло, певец заявил: "Он знает что".
"Какая он акула? Пиранья!" — заявил артист.
Давид Манукян смог прославиться в результате своего романа с певицей Ольгой Бузовой, однако спустя два года они расстались. Артистка обвинила блогера в рукоприкладстве и оскорблениях. Известно, что сейчас мужчина встречается с певицей Мари Краймбрери.
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