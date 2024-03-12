"Поглаживала мой плавник": Самбурская приставала к певцу Артему Качеру на шоу "Маска"

Певец Артем Качер подыграл приставшей к нему Самбурской на шоу "Маска"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Артем Качер, выступающий в костюме Акулы в шоу "Маска", рассказал, что приставал к певице Настасье Самбурской по ее инициативе. Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал Самбурская is licensed under public domain

По его словам, актрисы, скрывавшаяся в образе Мотылька, была в игривом настроении и поглаживала его плавник, а также пыталась разглядеть, кто скрывается под маской.

"Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем", — признался артист.

Настасья Самбурская покинула шоу в третьем выпуске программы, ее смогли раскрыть практически все члены жюри. Артем Качер ушел в пятом выпуске — однако никто из судей так и не угадал, кто скрывается в костюме Акулы.

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