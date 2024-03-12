Рита Дакота показала как выглядит в нижнем белье после похудения

Певица Рита Дакота в своем блоге рассказала, как ей удалось похудеть, вылечив расстройство пищевого поведения. Свою публикацию она сопроводила фотографией в белье.
По словам артистки, она худела на протяжении полутора лет, "по несчастных полкило в месяц".
"Нет волшебства! Я не верю в магическое мышление. Мое похудение — это комбо из крутого врача, анализов, лечения РПП, ведения меня специалистом, соблюдения его рекомендаций, спорта, питания, режима и восстановленной нервной системы", — поделилась исполнительница.
Она начала набирать вес с февраля 2022 году из-за стресса, в итоге стала весить 67 килограммов. Она обратилась к специалисту, чтобы без срывов и вреда для организма избавиться от лишнего веса.
Рита Дакота воспитывает шестилетнюю дочь Мию от певца Влада Соколовского. В 2019 году певица решилась на липосакцию, о чем откровенно рассказала поклонникам.
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