Как выглядят четверо детей Екатерины Климовой от трех разных мужей

Актриса Климова опубликовала редкое фото с четырьмя детьми

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге опубликовала редкое фото, на котором запечатлена в компании всех своих детей. Она воспитывает наследников от разных мужей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Климовой is licensed under public domain

Артистка воспитывает взрослую дочь Елизавету Хорошилову, сыновей Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко, а также младшую наследницу Беллу, которая родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи.

"Не так важно, сколько в жизни дано дней, главное, сколько жизни будет в этих днях", — подписала снимок Климова.

Поклонники пришли в восторг от редкого семейного фотоснимка и отметили, какие красивые дети растут у известной киноактрисы.

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