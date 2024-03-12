Как выглядят четверо детей Екатерины Климовой от трех разных мужей

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге опубликовала редкое фото, на котором запечатлена в компании всех своих детей. Она воспитывает наследников от разных мужей.
Артистка воспитывает взрослую дочь Елизавету Хорошилову, сыновей Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко, а также младшую наследницу Беллу, которая родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи.
"Не так важно, сколько в жизни дано дней, главное, сколько жизни будет в этих днях", — подписала снимок Климова.
Поклонники пришли в восторг от редкого семейного фотоснимка и отметили, какие красивые дети растут у известной киноактрисы.
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