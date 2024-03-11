Певица Лолита Милявская унизилась в ресторане и стала петь за еду: попробывала и прокатило

Певица Лолита Милявская обратилась с деликатной просьбой к официанту. Звезда предложила спеть в обмен на еду, однако забыла слова.
Милявская опубликовала видео из заведния общепита. Официант признался, что проснулся под её песню. Лолита не растерялась и предложила сотруднику ресторана спеть за еду. Он согласился.
Певица тихо спела свою песню "Не надо, я сама". Она забыла слова, поэтому официанту пришлось ей помогать. После непродолжительного исполнения артистка указала в меню блюдо, которое она заработала своим пением.
"Теперь пою за еду. Прочитала заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробывать и прокатило", — написала звезда под видео в Инстаграм*.
Ранее лишённая концертов Лолита Милявская выдвинула ультиматум.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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