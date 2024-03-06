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Лолита перешла к угрозам: "Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу"

Лишённая концертов Лолита Милявская выдвинула ультиматум

0:36
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская пригрозила, к каким опасным действиям перейдёт, если ей не разрешат проводить концерты в России.

Лишённая концертов Лолита Милявская выдвинула ультиматум
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Лолита записала видео с угрозами. Она предстала на кадрах в своём ВК-аккаунте с холодным оружием (садовым секатором).

"Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу стричь всё, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", — написала под видео певица.

Милявская объяснила, что уже крепко досталось её фикусам.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская вернулась из Болгарии, где она лечила своего пса Боцмана.

Вопрос гражданства решен. Лолита Милявская вновь перегнула палку
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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