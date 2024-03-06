Лолита перешла к угрозам: "Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу"

Певица Лолита Милявская пригрозила, к каким опасным действиям перейдёт, если ей не разрешат проводить концерты в России.
Лолита записала видео с угрозами. Она предстала на кадрах в своём ВК-аккаунте с холодным оружием (садовым секатором).
"Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу стричь всё, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", — написала под видео певица.
Милявская объяснила, что уже крепко досталось её фикусам.
Ранее сообщалось, что Лолита Милявская вернулась из Болгарии, где она лечила своего пса Боцмана.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.