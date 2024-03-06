Лолита перешла к угрозам: "Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу"

Лишённая концертов Лолита Милявская выдвинула ультиматум

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская пригрозила, к каким опасным действиям перейдёт, если ей не разрешат проводить концерты в России.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Лолита записала видео с угрозами. Она предстала на кадрах в своём ВК-аккаунте с холодным оружием (садовым секатором).

"Или возвращаете меня на работу, или я перейду на улицу стричь всё, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", — написала под видео певица.

Милявская объяснила, что уже крепко досталось её фикусам.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская вернулась из Болгарии, где она лечила своего пса Боцмана.