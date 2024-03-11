Писатель Захар Прилепин поверил в фейковую новость о визите Орнеллы Мути в Мариуполь

Захар Прилепин высказался о визите Орнеллы Мути в Мариуполь: новость оказалась фейком

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин восхитился новостью о визитите актрисы Орнеллы Мути в Мариуполь, однако сообщение оказалось недостоверным.

Фото: Инстаграм Орнеллы Мути

Прилепина обрадовало сообщение о том, что итальянская актриса приехала в Мариуполь.

"Орнелла Мути посетила Мариуполь. Вот это я понимаю! Вот это мужик, верней, вот это женщина! Плевать она хотела на все санкции. Русская кровь — не шутка", — написал литератор в своём Telegram-канале.

Он помечтал о создании альтернативы американскому "Оскару". Прилепин считает, что следует создать русско-китайско-африканско-кубинский "Оскар", где председателем жюри станет Орнелла Мути.

Выяснилось, что новость о визите итальянской актрисы оказалась фейком. На самом деле Мути посетила всероссийский фестиваль молодежи, который проходит в "Сириусе" Сочи, где на одном из зданий появился огромный мурал с портретом акрисы.