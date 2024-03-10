Екатерина Мизулина заявила, что лишилась волос из-за импортного гаджета: "Никогда не покупайте эту штуку"

Екатерина Мизулина пожаловалась на сожжёные волосы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что сожгла волосы. Виной стал импортный девайс.

Фото: ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина привела свой довод в пользу импортозмещения. Она рассказала, что лишилась части волос из-за найденного дома стайлера фирмы "Дайсон".

Мизулина-младшая посоветовала подписчикам не приобретать модный гаджет для волос.

"Никогда не покупайте эту штуку, мой вам совет. Стоит кучу денег, ещё больше вы потратите на спасение гривы", — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

Она призналась, что уже второй раз сжигает волосы таким образом. Мизулина объяснила, что её отговорили стричься, поэтому она будет ждать, покак шевелюра снова отрастёт.

Приятель Мизулиной, певец Shamаn, наоборот, удлинил себе волосы.

Ранее сообщалось, что Екатерине Мизулиной подарили сноуборд с изображением Владимира Путина.