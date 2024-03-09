Екатерина Мизулина не будет кататься на подаренном сноуборде с изображением Владимира Путина

На фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени, спортсмен Игорь Тараканов порадовал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину необычным подарком — сноуборд с изображением президента Владимира Путина, сообщает tmn.aif.ru.
Этот жест произошел во время Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе", где присутствовала общественница.
Екатерина Мизулина уточнила, что сноуборд представляет собой сувенир и не предназначен для катания:
"Сноуборд сувенирный, не для катания".
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