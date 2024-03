Екатерина Мизулина не будет кататься на подаренном сноуборде с изображением Владимира Путина

На фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени, спортсмен Игорь Тараканов порадовал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину необычным подарком — сноуборд с изображением президента Владимира Путина, сообщает tmn.aif.ru.

Фото: Wikipedia by Чен Е.О. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.