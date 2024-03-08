"Отмены как не бывало": Филипп Киркоров после поездки в Донбасс стал появляться во всех шоу на ТВ

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров появился в золотом блестящем костюме в одном из проектов. Анонс передачи "Звезды" показали в рамках программы "Кстати".
Киркоров отметил, что многие ждали его возвращения на сцену.
"Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров", — признался он.
Премьера юмористической программы "Звезды" на НТВ запланирована на 9 марта. Несколько команд будут сражаться за звание самой смешной и призовой фонд в размере 20 млн рублей.
Капитанами команд стали Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Марина Федункив, Денис Дорохов, Мигель и Джиган.
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