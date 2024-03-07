Бывший муж Ксениия Бородиной Курбан Омаров разыгрывает билеты на свою свадьбу

Курбан Омаров проведёт лотерею среди подписчиков с билетами на свою свадьбу

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров придумал способ извлечь выгоду из собственной свадьбы.

Фото: Инстаграм Курбана Омарова

Блогер Курбан Омаров, который подал заявление в ЗАГС со своей 23-летней возлюбленной Валерией, решил расширить свою интернет-аудиторию с помощью необычного розыгрыша призов.

"Мы завели Telegram исключительно для своих. И совсем скоро среди подписчиков разыграем три билета на нашу свадьбу", — написал Омаров в социальных сетях.

Ранее Ксения Бородина вызвала бурную реакцию подписчиков своей фотосессией в образе итальянской актрисы Моники Беллуччи.