Бывший муж Ксениия Бородиной Курбан Омаров разыгрывает билеты на свою свадьбу

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров придумал способ извлечь выгоду из собственной свадьбы.
Блогер Курбан Омаров, который подал заявление в ЗАГС со своей 23-летней возлюбленной Валерией, решил расширить свою интернет-аудиторию с помощью необычного розыгрыша призов.
"Мы завели Telegram исключительно для своих. И совсем скоро среди подписчиков разыграем три билета на нашу свадьбу", — написал Омаров в социальных сетях.
Ранее Ксения Бородина вызвала бурную реакцию подписчиков своей фотосессией в образе итальянской актрисы Моники Беллуччи.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.