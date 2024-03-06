Певице Земфире* в случае принятия нового закона от Госдумы перекроют поток доходов из России

Певица Земфира* может потерять часть дохода из России из-за нового закона об иноагентах.
Telegram-канал Mash пишет, что Земфира рискует недополучить около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России.
В Госдуме РФ сейчас обсуждается возможность лишения признанных иноагентами людей доходов из РФ. Закон может быть принят уже в марте.
Земфира зарабатывает около 30 миллионов рублей в год. Из них, по сообщению Telegram-канала Mash, 9 миллионов — это авторские отчисления. Именно этот поток дохода могут перекрыть автору и исполнителю хита "Хочешь?".
Подобные проблемы с получением дохода ожидаются у Noize MC**, Моргенштерна***, Монеточки**** и других артистов.
* принана Минюстом РФ иностраным агентом
** принан Минюстом РФ иностраным агентом
*** принан Минюстом РФ иностраным агентом
**** принана Минюстом РФ иностраным агентом
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