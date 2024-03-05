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Анастасия Волочкова сползла с шеста на шоу Бузовой: "Настя, шпагат!"

Анастасия Волочкова станцевала на пилоне в шоу Бузовой

0:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова попробывала свои силы в танцах на пилоне.

Анастасия Волочкова станцевала на пилоне в шоу Бузовой
Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Балерина стала гостьей шоу Ольги Бузовой "Это нормально". Волочкова под руководством тренера постаралась покрутиться на пилоне. Динамику вращения пилону придавал опытный танцор.

Волочкова не сумела долго крутиться на шесте. Звезда балета сползла на пол.

"Настя, шпагат!" — подбодрила балерину Бузова.

Анастасия завершила свой необычный танец фирменным шпагатом.

"Это была уникальная тренировка Анастасии Волочковой для всех нас!" — объяснила Ольга.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила мать в разрушении отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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