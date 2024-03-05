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Как сейчас выглядит дочь певицы МакSим от звукорежиссера Алексея Луговцова

Певица МакSим показала фото со старшей дочерью Александрой

Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые за долгое время появилась на публике со старшей дочерью Александрой — фотоснимками с мероприятий она поделилась в своем блоге. Вместе они посетили театры в Москве на прошедших выходных.

Певица МакSим показала фото со старшей дочерью Александрой
Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы МакSим в Инстаграм is licensed under public domain

Звезда в соцсетях призналась, что такими были "театральные выходные" вместе с 14-летней дочерью.

"На прошлой неделе "Свободная пара" с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым. Вчера "Мадам Рубинштейн" в театре имени Пушкина в исполнении великолепной Веры Алентовой", — отметила исполнительница.

В прошлом году артистка призналась поклонникам в алкогольной зависимости и легла в клинику для лечения. По ее словам, старшую дочь не удалось уберечь от случившегося, поэтому девочка сильно переживала за мать. Александра напоминала матери, что нет ничего важнее семьи, поэтому комментарии злопыхателей не имеют значения.

Дочь Александра родилась у певицы в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а младшая наследница появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова.

Ранее Агата Муцениеце появилась в откровенном виде на фотографии у подруги.

Дети певицы МакSим
Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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