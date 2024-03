Как сейчас выглядит дочь певицы МакSим от звукорежиссера Алексея Луговцова

Певица МакSим впервые за долгое время появилась на публике со старшей дочерью Александрой — фотоснимками с мероприятий она поделилась в своем блоге. Вместе они посетили театры в Москве на прошедших выходных.

Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы МакSим в Инстаграм is licensed under public domain