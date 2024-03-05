Снова зашел не туда: Киркоров спровоцировал новый скандал после бойкота

Филипп Киркоров совершил возвращение на московскую сцену, приняв участие в праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню.
Перед самим выступлением артист оказался в центре внимания как преданных поклонниц, так и журналистов.
Несмотря на восторженный прием на сцене, за кулисами случился скандал, когда представители Киркорова потребовали освободить помещение от журналистов, чтобы избежать неприятных вопросов. Заходить в правильную дверь, то есть к журналистам, как это делали его коллеги, Филипп не стал. И снова пошел в другую.
Это вызвало недовольство и бурную перепалку между представителями прессы и свиты артиста. В итоге некоторые из журналистов были вынуждены покинуть мероприятие.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.