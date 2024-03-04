Максим Галкин* высказался о любви к Одессе, где прошло его детство: "Суд божий ещё никто не отменял"

Максим Галкин* рассказал о детских годах, проведённых в Одессе.
Галкин опубликовал фото матери и грудного ребёнка, которые погибли в Одессе.
"Одесса — это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это также мое одесское детство", — написал супруг Аллы Пугачёвой в своём Инстаграм** на украинском языке.
Шоумен предвидел упрёки в том, что он не скорбит по всем пострадавшим детям в мире. Он объяснил, что особенно ему горько слышать о погибших людях в Одессе.
"Очень горько от бессилия. Но суд божий ещё никто не отменял", — выразил своё мнение шоумен.
Ранее Максим Галкин назвал Григория Лепса, Надкжду Бабкину и Олега Газманова кооперативом "Судорога".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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