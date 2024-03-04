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Максим Галкин* высказался о любви к Одессе, где прошло его детство: "Суд божий ещё никто не отменял"

Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке

Шоу-бизнес

Максим Галкин* рассказал о детских годах, проведённых в Одессе.

Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Фото: Инстаграм Галкина

Галкин опубликовал фото матери и грудного ребёнка, которые погибли в Одессе.

"Одесса — это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это также мое одесское детство", — написал супруг Аллы Пугачёвой в своём Инстаграм** на украинском языке.

Шоумен предвидел упрёки в том, что он не скорбит по всем пострадавшим детям в мире. Он объяснил, что особенно ему горько слышать о погибших людях в Одессе.

"Очень горько от бессилия. Но суд божий ещё никто не отменял", — выразил своё мнение шоумен.

Ранее Максим Галкин назвал Григория Лепса, Надкжду Бабкину и Олега Газманова кооперативом "Судорога". 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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