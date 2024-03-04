Звезда КВН Евгений Трикоз пожаловался на угрозы физической расправы со стороны Z-активистов

Блогер и комик Евгений Трикоз записал видео, на котором рассказал, что ему поступают угрозы со стороны сторонников СВО.
Звезда КВН, ставший чемпионом высшей лиги в составе команды "Обычные люди", рассказал, что ему и его семье угрожают физической расправой Z-активисты.
Поводом для недовольства стали юмористические ролики Трикоза, в которых он высмеивает реалии сегодняшней России. Героями его скетчей являются карикатурные россияне, которые свято верят телевизионным сообщениям.
Трикоз отмечает, что в своих видео он призывает "расслабиться и посмеяться над собой".
Юморист рассказал, что от него требуют извинений. В Сеть слили его личные данные. В социальных сетях у Евгения Трикоза около полумиллиона подписчиков.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.