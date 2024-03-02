Снова! Скандальная певица оставила нижегородцев без концерта

В Нижнем Новгороде отменили концерт Instasamka

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-артистка из России, известная как Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева), сняла свой запланированный тур по стране. Один из запланированных концертов исполнительницы в Нижнем Новгороде, который должен был состояться 21 марта, не состоится, сообщил менеджер артистки Максим Столяров в интервью newsnn.ru.

Фото: инстаграм-аккаунт instasamka

Продажа билетов приостановлена, и на данный момент нет информации о новых датах проведения мероприятия.

Максим Столяров заверил, что в ближайшее время будут объявлены новые концерты на более крупных площадках.

По неофициальным данным, концерты певицы могли быть отменены из-за жалоб со стороны общественности. Предположительно, не устраивают их провокационные тексты песен и образ артистки в целом.