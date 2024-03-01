Певица Лерика Голубева о сложностях на "Фабрике звёзд": курить нельзя, любить нельзя

Певица Лерика Голубева поделилась, с какими сложными и неприятными моментами она столкнулась во время участия в пятом сезоне знаменитого шоу "Фабрика звёзд".
Голубевой не понравилось качество еды, которую давали "фабрикантам". По её словам, им давали одни сосиски, в то время как певица хотела питаться более разнообразной и полезной пищей. Кроме того, многие её соседки оказались не слишком опрятными, вопреки стереотипу о том, что девушки всегда тщательно следят за чистотой. Голубева с содроганием вспомнила, как они везде разбрасывали грязное бельё.
Также Голубева с сожалением отметила, что на "Фабрике звёзд" жизнь была слишком скучной и аскетичной. После напряжённых занятий она нуждалась в том, чтобы хоть немного расслабиться, но эту возможность участникам не давали.
"Спиртного нет, курить нельзя, любить нельзя", — пояснила она в беседе с Яной Чуриковой в её шоу "Фабрика с Яной Чу".
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