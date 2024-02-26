Звезда фильма "Глухарь" получил пожизненный срок за государственную измену

Актёр Кирилл Канахин* из сериала "Глухарь" получил пожизненный срок

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Окружной военный суд приговорил 41-летнего актёра Кирилла Канахина*, прославившегося благодаря сериалу "Глухарь", к высшей мере наказания.

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Как сообщает "Экспресс-газета", Канахина* признали виновным в переходе на сторону противника и участии в нападениях на Белгородскую и Брянскую области.

Канахин объявлен в международный розыск. Приговор вынесен заочно.

Российскому зрителю Кирилл Канахин известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Участковый", "Простые истины", "Глухарь".

Ранее проживающий в Испании актёр Алексей Панин* отреагировал на новость о своём аресте в Москве.

* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

** признан Минюстом РФ иностранным агентом