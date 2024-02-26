Звезда фильма "Глухарь" получил пожизненный срок за государственную измену

Окружной военный суд приговорил 41-летнего актёра Кирилла Канахина*, прославившегося благодаря сериалу "Глухарь", к высшей мере наказания.
Как сообщает "Экспресс-газета", Канахина* признали виновным в переходе на сторону противника и участии в нападениях на Белгородскую и Брянскую области.
Канахин объявлен в международный розыск. Приговор вынесен заочно.
Российскому зрителю Кирилл Канахин известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Участковый", "Простые истины", "Глухарь".
Ранее проживающий в Испании актёр Алексей Панин* отреагировал на новость о своём аресте в Москве.
* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.